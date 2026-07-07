Herkes yırtıldı sanmıştı: Portekizli Pedro Neto'nun kramponlarındaki kesiklerin sırrı ortaya çıktı

Portekiz’in İspanya’ya mağlup olarak 2026 Dünya Kupası’na veda ettiği maç, gündeme oturdu.

Maçın ilk yarısında, sert bir ikili mücadele sonrası ayakkabısı yırtılan Pedro Neto, kenara gelerek kramponlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Ancak yıldız oyuncunun giydiği yeni ayakkabıda da topuk kısmında büyük bir delik olması, başta taraftarlar ve medya olmak üzere birçok kişiyi şaşkına çevirdi.

İlk başta herkes ayakkabının oyun içinde hasar gördüğünü düşünse de, yakın çekim görüntüler ve maç sonu raporları, bu durumun aslında bambaşka bir sebebi olduğunu ortaya çıkardı.

Ağrıyı hafifletmek için kasıtlı bir tercih

Movistar’ın aktardığı bilgilere göre, kramponun topuk kısmındaki o delik hasardan kaynaklanmıyor, aksine Neto’nun kronik topuk sorunları nedeniyle duyduğu ağrıyı azaltmak ve baskıyı hafifletmek için bizzat kendisi tarafından tasarlandı.

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası macerası boyunca 26 yaşındaki oyuncu, fiziksel destek alabilmek amacıyla topuk kısmı oyuklu bu özel ayakkabıları tercih etti.