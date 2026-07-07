Fahriye Evcen'den tatil paylaşımı geldi! Fotoğraflara beğeni yağdı

2017 yılında dünyaevine giren ve Karan ile Kerem adında iki oğulları bulunan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, şu sıralar yazın tadını çıkarıyor. Kum, güneş ve denizin keyfini çocuklarıyla birlikte doyasıya çıkaran ünlü çiftten tatil fotoğrafları geldi.

Ünlü oyuncu, tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak bu anları ölümsüzleştirdi.

ANNE FAHRİYE

Paylaşılan karelerde Fahriye Evcen'in ailesiyle vakit geçirdiği ve oğullarıyla yakından ilgilendiği görüldü.

KİM DER 40

Beyaz bikinisi ve pareosuyla objektif karşısına geçen 40 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü, takipçilerinin beğenisini kazandı.