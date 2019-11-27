ABD'de Şükran Günü yoğunluğu

ABD ve Kanada'da her sene kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü bu sene de düzenlenecek etkinliklerle ülke genelinde kutlanacak.

TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

ABD'de ise bu kutlamalar öncesinde hem havayolu, hem de karayolunda yoğunluk yaşandı. Karayolunda oluşan trafik ise havadan görüntülendi.

31.6 MİLYON YOLCU SEYAHAT EDECEK

Amerika'da yetkililer, Şükran Günü dolayısıyla 31.6 milyon yolcunun havayolunu kullanacağını açıkladı. Denver'da ise 460 uçuşun iptal olduğu da gelen haberler arasında...