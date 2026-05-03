İsrail, Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 2 aktivistin gözaltı süresini uzattı

Gazze'nin sesini duyurmak için hareket eden Sumud Filosu, uluslararası sularda hukuksuzca durdurulmuştu.

Bazı aktivistler, İsrail tarafından gözaltına alınmıştı.

GÖZALTINA ALINAN AKTİVİSTLER HAKKINDA SON DURUM

İnsan hakları ve hukuk örgütü Adalah, gözaltına alınan aktivistlerin son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi'nin alıkonulan aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'in gözaltı süresini 5 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldığı belirtildi.

GÖZALTI SÜRESİ 4 GÜN UZATILDI

Ayrıca İsrail savcılığı, uluslararası sularda alıkonulan aktivistlerin “savaş döneminde düşmana yardım”, “yabancı ajanla temas”, “terör örgütü üyeliği ve hizmeti” ve “terör örgütüne mülk transferi” gibi bir dizi suçlamayla gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatılmasını talep etti.

İsrail mahkemesi ise aktivistler Avila ve Ebu Kişk'in gözaltı süresini 2 gün daha uzattı.