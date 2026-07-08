ABD'den İran'a yeni saldırı

Orta Doğu'da gergin anlar..

ABD ile İran arasında son dönemde art arda yaşanan karşılıklı hamleler ve misillemeler bölgedeki gerilimi tırmandırırken, dün gecenin ardından bir saldırı haberi daha geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a ek saldırılar başlattıklarını duyurdu.

CENTCOM: EK SALDIRILAR BAŞLATTIK

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini tehdit etme kabiliyetini azaltmak amacıyla" bu ülkeye yönelik ek saldırılar başlatıldığı belirtildi.

ABD'nin "uluslararası sularda ticari gemileri ve sivil mürettebatı hedef aldığı gerekçesiyle İran'ı sorumlu tuttuğu" ifade edildi.

İRAN BASINI: PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran basına göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri duyuluyor.

Buna göre, İran’ın güneyinde bulunan Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

Bender Abbas'da 8, Kunarek'te ve Çabahar'da ise en az 10 patlama sesinin duyulduğu belirtildi.

Patlamaların ardından Çabahar kentinin bazı bölümlerinde elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan Buşehr kentindeki bölge sakinlerinin 2 ayrı patlama sesi duyduğu aktarıldı.

ABD dün gece de İran’ın güney kıyılarına saldırı gerçekleştirmiş ve bu saldırılarda 8 İran askeri hayatını kaybetmişti.

TRUMP 'BU AKŞAM İRAN'I ÇOK SERT ŞEKİLDE VURACAĞIZ' DEMİŞTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." demişti.