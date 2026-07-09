İstanbul'da halk otobüsü yayaya çarptı
Şişli'de İETT'ye bağlı seyir halindeki özel halk otobüsü yol kenarındaki otomobilin yanında duran yayaya çarptı.
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İstanbul'da bir yaya yaşanan kazadan kıl payı kurtuldu..
Gündüz saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana gelen olayda İETT''ye bağlı seyir halindeki özel halk otobüsü yol kenarındaki otomobilin yanında duran yayaya çarptı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
OTOBÜSLE ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI
Görüntülerde, yaralanan kişinin yoldan geçen otobüs ile park halindeki otomobilin arasında kaldığı anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)