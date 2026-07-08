Trump'ın İran mesajı piyasaları sarstı: Petrol tırmandı, altın düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları ve Washington'un başlattığı yeni askeri operasyonlar, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı.

"ONLARLA ANLAŞMAK İSTEMİYORUM"

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, İran'la olası bir anlaşmaya ilişkin, "Benim için bu konu kapandı. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." dedi.

Trump şöyle konuştu:

“"Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum ama onlar aşağılık mahluklar. Aşağılık mahluk nedir bilirsin. Onlar aşağılık mahluklar. Onlar hasta insanlar. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar ve acımasız, şiddet yanlısı insanlar ve eğer nükleer bir silahları olsaydı, bunu kullanırlardı. Bana kalırsa, bu iş bitti."”

Donald Trump: İran'la ateşkes bence bitti

PETROL FİYATLARI TIRMANIŞA GEÇTİ

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklaması ve Tahran'la yeni bir anlaşma ihtimalini reddetmesinin ardından yükselişe geçti.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün 79,11 dolara kadar çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,56 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan ABD yönetimi, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine yönelik saldırıların ardından İran petrolünün satışına izin veren genel lisansı iptal etti.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), iptal edilen lisans kapsamındaki İran petrolü işlemlerinin sonlandırılması için 17 Temmuz'a kadar geçiş süresi tanınacağını açıkladı.

Trump'ın İran açıklaması Bitcoin'i düşürdü

ALTINDA KAYIPLAR DERİNLEŞİYOR

Piyasalardaki hareketlilikten altın fiyatları da nasibini aldı. 4 bin 113 seviyelerini gören ons altın açıklama sonrası 4 bin 74 dolar seviyelerine kadar geriledi ve 2 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeleri test etti.

6 bin 227 seviyelerini gören gram altın ise açıklama sonrası düşerek 6 bin 136 lira seviyelerine geriledi.