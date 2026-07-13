AB'den Instagram ve Facebook'a uyarı: Bağımlılık yapan özellikleri değiştirin

Avrupa Komisyonu, iki yıl süren soruşturmanın ardından Meta Platforms'u Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal etmekle suçladı.

Düzenleyiciler, platformlardaki otomatik oynatma ve sonsuz kaydırma gibi özelliklerin kullanıcıları bağımlı kılmak için tasarlandığını belirtti.

BÜYÜK PARA CEZASI RİSKİ GÜNDEMDE

AB teknoloji sorumlusu Henna Virkkunen, yapılan incelemeler sonucunda tasarımların çok bağımlılık yapıcı olduğu ve değiştirilmesi gerektiği sonucuna vardıklarını ifade etti.

Özelliklerin düzeltilmemesi durumunda, sosyal medya devine küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar ceza kesilebileceği uyarısı yapıldı.

Komisyon, Reels ve Story gibi içeriklerin kompulsif kullanımı tetiklediğini ve Meta'nın mevcut önlemlerinin yetersiz kaldığını vurguladı.

Bu kapsamda, bağımlılık yapan özelliklerin varsayılan olarak devre dışı bırakılması ve etkili ekran süresi aralarının getirilmesi talep ediliyor.

META SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR

Meta sözcüsü Ben Walters, gençleri korumak için attıkları adımların hesaba katılmadığını belirterek bu ön bulgulara katılmadıklarını açıkladı.

Walters, yakın zamanda ebeveyn kontrolleri içeren ve ekran süresini kısıtlayan "Genç Hesapları" sistemini devreye aldıklarını hatırlattı.

Avrupa Komisyonu'nun ilerleyen süreçte toplayacağı uzman bulguları, gençler için Avrupa genelinde bir sosyal medya yasağının önünü açabilir.

Soruşturma devam ederken Meta'nın, önümüzdeki aylarda verilecek nihai karardan önce resmi savunma yapması bekleniyor.