34 milyon takipçili Shay Mitchell Fenerbahçe forması giydi: "En güzel transfer" yorumları yağdı

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"Pretty Little Liars" dizisiyle milyonlarca kişinin tanıdığı Kanadalı oyuncu Fenerbahçe forması giydi.

Yaklaşık 34 milyon takipçiye sahip olan Mitchell'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Özellikle Türk futbolseverler ve Fenerbahçeli taraftarlar bu sürpriz kareleri görünce heyecanlarını yorumlara yansıttı.

Kısa süre içerisinde beğeni rekorları kıran fotoğrafların altına "En güzel transfer", "Sarı-lacivert sana çok yakışmış" şeklinde binlerce övgü dolu yorum yazıldı.

işte, Shay Mitchell'den Fenerbahçe pozları...