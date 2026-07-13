Gazze'de tedavi bekleyen bir hasta daha hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerine erişim krizi can almaya devam ediyor. İsrail'in saldırıları sonrası büyük ölçüde zarar gören sağlık altyapısı ve uygulanan geçiş kısıtlamaları nedeniyle tedavi için bölge dışına çıkmayı bekleyen hastalardan Vesim Ebu Yusuf, gerekli tıbbi desteğe ulaşamadan hayatını kaybetti.

TEDAVİ ÇAĞRISI KARŞILIKSIZ KALDI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, uzun süredir hastalıkla mücadele eden Vesim Ebu Yusuf, tedavi olabilmek için günler önce sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.

Ebu Yusuf, yaptığı paylaşımda Gazze dışına çıkarılarak tedavi edilmesinin hayatını kurtarabilecek son fırsat olduğunu ifade etti. Ancak yapılan çağrılara rağmen gerekli izinlerin alınamaması nedeniyle tedavi süreci başlayamadı.

HASTALARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Ebu Yusuf'un yaşamını yitirmesi, Gazze'de ileri tedaviye ihtiyaç duyan hastaların karşı karşıya kaldığı zorlukları bir kez daha gündeme taşıdı.

Bölgedeki sağlık yetkilileri, abluka ve sınır geçişlerindeki kısıtlamalar nedeniyle binlerce hastanın yurt dışında tedavi olabilmek için beklediğini belirtiyor.

22 BİNDEN FAZLA HASTA TAHLİYE İÇİN SIRA BEKLİYOR

Gazze'deki sağlık yetkililerinin açıklamalarına göre, 22 binden fazla hasta, ileri tedavi amacıyla yurt dışına çıkış yapabilmek için bekliyor.

Ancak Refah Sınır Kapısı üzerinden gerçekleştirilen tıbbi tahliyelerin sınırlı olması nedeniyle hastaların büyük bölümü, ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetine zamanında ulaşamıyor.

GÜNLÜK TAHLİYE SAYISININ YETERSİZ OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Sağlık yetkilileri, Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğu dönemlerde yalnızca sınırlı sayıda hastaya geçiş izni verildiğini, bunun mevcut ihtiyacın çok altında kaldığını ifade ediyor.

Yetkililer, bugüne kadar yaklaşık 1500 hastanın tedavi imkanına ulaşamadan yaşamını yitirdiğini, özellikle kanser ve böbrek hastaları başta olmak üzere kronik rahatsızlığı bulunan hastalar arasında yeni kayıpların yaşandığını aktarıyor.

GAZZE'DE SAĞLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki birçok sağlık tesisinin zarar gördüğü, ilaç, tıbbi malzeme ve uzman sağlık hizmetlerine erişimin ciddi şekilde kısıtlandığı belirtiliyor.

İleri tedaviye ihtiyaç duyan hastalar ve yaralılar, Refah Sınır Kapısı üzerinden güvenli şekilde bölge dışına çıkabilmek için bekleyişlerini sürdürürken, sağlık kuruluşları acil tıbbi tahliye çağrılarını yineliyor.