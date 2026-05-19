ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımları askıya alacağı iddiası

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde ABD'nin İran'ın petrol sektörüne yönelik yaptırımların müzakere sürecinde geçici olarak askıya alınmasını kabul ettiği öne sürüldü.

Tahran ile Washington'un sunduğu tekliflerde yer alan şartların 'birbirine yaklaştığı' belirtildi.

Söz konusu iddialar, ABD tarafından ise henüz doğrulanmadı.

ABD'DEN PETROL ADIMI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise yaptığı paylaşımda bakanlığın en kırılgan durumdaki ülkelerin, denizde bekleyen Rus petrolüne geçici olarak erişebilmesini sağlamak amacıyla 30 günlük geçici bir genel lisans çıkarılacağını kaydetti.

Söz konusu sürenin uzatılmasının ek esneklik sağlayacağını ifade eden Bessent, ihtiyaç duyulması halinde bu ülkelere yönelik özel lisanslar konusunda da birlikte çalışılacağını aktardı.

Bessent, "Bu genel lisans, fiziki ham petrol piyasasının dengelenmesine yardımcı olacak ve petrolün enerji açısından en kırılgan ülkelere ulaşmasını güvence altına alacak" değerlendirmesinde bulunurken söz konusu düzenlemenin Çin'in indirimli petrolü stoklama kabiliyetini azaltarak mevcut arzın en çok ihtiyaç duyan ülkelere yeniden yönlendirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

