Abdulkadir Uraloğlu: Hızlı tren hattı ile Suudi Arabistan'a kadar gideceğiz

Karaman Çevre Yolu 1’inci Kısım Açılış Töreni için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti ve MHP Karaman il teşkilatlarını ziyaret etti.

AK Parti Karaman İl Başkanlığı'nda partililere seslenen Bakan Uraloğlu, Karaman yüksek hızlı tren hattının, Hicaz demir yolu ile bağlanacağını açıkladı.

"HIZLI TRENLE KARAMAN'DAN AKDENİZ'E DE ULAŞMIŞ OLACAĞIZ"

Uraloğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah önümüzdeki sene içerisinde biz bunu yine hızlı tren hattı olarak bağlamış olacağız. Bu ne demektir? Biz aynı zamanda Aksaray'dan Ulukışla'dan Mersin'e inen demir yolu ihalesini de yapmış durumdayız. O aksla beraber hızlı trenle biz Karaman'dan Akdeniz'e de inşallah ulaşmış olacağız.

"SUUDİ ARABİSTAN'A KADAR GİDECEĞİZ"

Sadece Konya'ya, İstanbul'a, Ankara'ya değil Akdeniz'e de ulaşmış olacağız. Bir taraftan aynı hızlı tren hattıyla şimdilik Gaziantep'e kadar giden bölümde oralara kadar gitmiş olacağız.

İlerleyen zamanda biz bu tren hattıyla Irak'ın Basra limanına kadar gitmiş olacağız. Cennet mekan Sultan Abdülhamid, Hicaz demir yolu yapmıştı.

Biz bu hattı oraya da bağlayarak esasında Suriye'den, Ürdün'e, Suudi Arabistan'a kadar gideceğiz."

"CUMHURBAŞKANIMIZI TEKRAR SEÇEREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

“Biz, 'Ertesi gün bankadan maaşımı çekebilecek miyim' diye düşünen Türkiye'nin 10 yılını, 20 yılını, 50 yılını planlıyoruz. Çok şükür Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde. 2035’i 2053'ü 2071'i planlıyoruz.





Türkiye tam da yapması gerekeni çok şükür yapıyor. Biz aynı şekilde nasıl, köprüleri, yolları, tünelleri yapıp ulaştırabiliyorsak, aynı şekilde vatandaşımızın gönlüne de yolları tünelleri köprüleri yaparak girmeye devam edeceğiz.



Bunu yapan AK Parti’dir. 11,5 milyon üyesiyle beraber yapan AK Parti’dir. Onun için önümüzde bir seçim var. Biz Cumhurbaşkanımızı, inşallah AK Parti'mizi tekrar Allah'ın izniyle seçerek yolumuza devam edeceğiz.”