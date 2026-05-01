Düzce’nin yaylalarına Mayıs sürprizi: Kar yağışı şaşırttı

Düzce’de bahar aylarının beklenen ılık havası yerini kısa süreli bir kış atmosferine bıraktı. 1 Mayıs gecesi saatlerinde yüksek rakımlı Kızık Yaylası’nda başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak bölgeyi beyaza çevirdi.

Yeşilin hâkim olması beklenen yaylada oluşan kar örtüsü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

ANİ SICAKLIK DÜŞÜŞÜ ETKİLİ OLDU

Bölgede hava sıcaklıklarının bir anda düşmesiyle birlikte başlayan yağış, özellikle yaylada bulunan vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Mayıs ayında karla karşılaşan vatandaşlar, nadir görülen bu doğa olayını hem hayretle hem de cep telefonlarıyla kayda aldı.

YAYLADA KISA SÜREDE BEYAZ ÖRTÜ

Kar yağışının etkisiyle Kızık Yaylası ve çevresi kısa sürede tamamen beyaza büründü. Bahar görüntüsünün yerini kış manzarasına bırakması, bölgede ilginç karelerin oluşmasına neden oldu.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde hava koşullarının ani şekilde değişebileceğine dikkat çekti.

Vatandaşlara, özellikle yayla ve kırsal alanlarda tedbirli olunması ve hava durumu takip edilmeden seyahat edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu.