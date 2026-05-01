Şırnak’ta riskli kayalar kontrollü patlatıldı

Şırnak’ta kaya düşmesi riski taşıyan bölgelerde yürütülen güvenlik çalışmaları kapsamında, yerleşim alanları için tehdit oluşturan büyük kaya blokları kontrollü yöntemlerle ortadan kaldırıldı. Şırnak’ta gerçekleştirilen operasyon, hem teknik uygulaması hem de güvenlik önlemleriyle dikkat çekti.

RİSKLİ KAYALARA KONTROLLÜ MÜDAHALE

AFAD tarafından yürütülen çalışma kapsamında, İdil ilçesine bağlı Kentli köyünde tehlike oluşturan kaya kütleleri tek tek kontrol altına alındı.

Bariyer sistemlerinin yetersiz kaldığı büyük kaya blokları için özel patlatma yöntemi kullanıldı.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN ÖZEL TEKNOLOJİ

Çalışmalarda, yurtdışından özel izinlerle temin edilen piroteknik kaya kırıcı kartuşlar kullanıldı. Yetkililer, bu yöntemin çevreye minimum zarar vererek yüksek güvenlik sağladığını belirtti.

Patlatma öncesinde köy camisinden yapılan anonsla vatandaşlar uyarıldı ve güvenlik nedeniyle evlerinden çıkmamaları istendi.

GENİŞ KAPSAMLI KAYA ISLAHI PROJESİ

AFAD Şırnak İl Müdürlüğü, bölgede yürütülen Kaya Islahı Önlem Projesi kapsamında bugüne kadar önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Proje kapsamında:

120 yüzey ankraj uygulandı

6 bin 500 metrekare alan çelik ağ ile kaplandı

260 metre uzunluğunda bariyer sistemi kuruldu

130 KAYA İÇİN ÖZEL PLANLAMA

Yetkililer, bölgede bulunan 130 kaya bloğunun klasik yöntemlerle güvenli şekilde bertaraf edilemeyeceğinin belirlendiğini ifade etti. Bu nedenle kontrollü patlatma yöntemi tercih edildi.

Bu uygulamanın Şırnak Valiliği onayıyla hayata geçirildiği bildirildi.

KÖY GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK ADIM

Çalışmaların temel amacının, Kentli köyünde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini artırmak olduğu vurgulandı. Kaya düşmesi riskinin ortadan kaldırılmasıyla bölgedeki yerleşim alanlarının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.