Abdulkadir Uraloğlu'ndan Trafik Haftası paylaşımı: Bir anlık ihmalin telafisi yok

Karayolu güvenliği ve Trafik Haftası’na dair önemli hatırlatmalar gelmeye devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1-7 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

''HAYATA DUYDUĞUMUZ SAYGININ GÖSTERGESİDİR''

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası, sadece kuralları hatırladığımız bir hafta değil, hayatın değerini yeniden düşündüğümüz bir farkındalık çağrısıdır.

''DİKKAT BİR ÖMRÜ KORUR''

Bir anlık ihmalin telafisi yok ama bir anlık dikkat bir ömrü korur.

Kurallara uymak bir zorunluluk değil, hayata duyduğumuz saygının göstergesidir.

“Trafikte saygının ve sorumluluğun hakim olduğu, kurallara uymanın hayatları koruduğu, her yolculuğun huzurla tamamlandığı yarınlara ulaşılması dileğiyle.”