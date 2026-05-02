Yusuf Tekin'den okullarda ara tatile ilişkin düzenleme sinyali

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Burada okul saldırıları sonrası alınan tedbirlerin yanı sıra ara tatil düzenlemesine değinen Tekin, önemli açıklamalarda bulundu.

St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirterek "Kalıcı bir çözüm değil." dedi.

"EĞER POLİS OLACAKSA EĞİTİLMİŞ KİŞİLERDEN SEÇİLMELİ"

Bu konuda özel bir çalışma gerektiğini ifade eden Bakan Tekin, şunları kaydetti:

“Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim.



Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz.



Davranışları, ilgi alanları belki dikkatleri ona odaklanmış bir biçimde yetişen bir ekip olsun.”

ARA TATİL DÜZENLEMESİ

Milli Eğitim Bakanı, ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.

Ara tatiller kaldırdığında öğrencilerin eğitim öğretim hayatının iki hafta uzamayacağını belirten Tekin, "Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar" ifadelerini kullandı.

OKUL FİYATLARI

Yüksek okul fiyatlarıyla ilgili soruyu da cevaplayan Bakan, 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul olduğunu söyledi.

Bu okulların farklı imkanlar sunduğunu belirten Tekin, "Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz" dedi.