ABD'yi farklı geçen Belçika çeyrek finale yükseldi

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FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda ABD ve Belçika karşı karşıya geldi.

ABD'nin Seattle kentindeki mücadeleyi 9 ve 33. dakikalarda Charles De Ketelaere, 57. dakikada Hans Vanaken ile 90+3. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı gollerle 4-1 kazanan Belçika, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Tek sayısını 31. dakikada Malik Tillman'la bulan ev sahibi ABD ise turnuvaya veda etti.

CEZASI ERTELENEN BALOGUN İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Son 32 turunda oynanan Bosna Hersek müsabakasında kırmızı kart gören ancak cezası FIFA tarafından ertelenen ABD'li futbolcu Folarin Balogun da ilk 11'de başladığı karşılaşmada forma giydi.

Belçika, yarı final bileti için İspanya ile kozlarını paylaşacak.

ABD: 1 - BELÇİKA: 4

Hakemler: Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf, Ahhmad Al Roalle (Ürdün)

ABD: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson (Dk. 90+2 Arfsten), McKennie, Adams (Dk. 72 Pepi), Tillman, Dest (Dk. 46 Reyna), Pulisic (Dk. 59 Berhalter), Balogun (Dk. 90+2 Wright)

Belçika: Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Onana (Dk. 21 Vanaken), Raskin (Dk. 89 Witsel), Lukebakio (Dk. 67 Doku), Tielemans, Trossard (Dk. 89 Saelemaekers), Ketelaere (Dk. 67 Lukaku)

Goller: Dk. 9 ve Dk. 33 Ketelaere, Dk. 57 Vanaken, Dk. 90+3 Lukaku (Belçika), Dk. 31 Tillman (Amerika Birleşik Devletleri)

Sarı kartlar: Dk. 35 McKennie, Dk. 69 Tillman (Amerika Birleşik Devletleri)