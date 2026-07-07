Erzurum'da ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
Erzurum'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
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Erzurum'un Uzundere ilçesi Pirinkayalar Tüneli çıkışında H.Z.'nin kullandığı hafif ticari araç, O.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılırken M.D.Z., hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)