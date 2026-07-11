A.B.İ. dizisinde ayrılık rüzgarı: Bir isim daha ekibe veda ediyor

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A.B.İ. dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Sezon finalinden kısa süre önce başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu’nun vedasıyla başlayan ayrılıklar, dizi ekibinde büyük bir boşluk yarattı.

Sezon finali gecesi senarist Eylem Canpolat’ın ekibe veda etmesinin ardından, yeni sezonda kalemi Ertan Kurtulan devralacak.

Yönetmen de veda ediyor

Bu büyük değişim, yönetmen koltuğunu da etkiledi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başarılı isim Cem Karcı, yeni dönemde ekipte yer almayacağını duyurdu.

Öte yandan hikayedeki zaman atlaması nedeniyle, değişen olay örgüsüne bağlı olarak bazı oyuncuların rolleri bittiği için diziden ayrıldığı belirtildi.

Dizinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı ise henüz netleşmedi.