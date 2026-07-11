Borsa İstanbul’da halka arz hareketliliği: Yılın ilk yarısında 16 şirket yatırımcıyla buluştu

Borsa İstanbul’da halka arz rüzgarı yılın ilk yarısında da devam etti. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, sermaye piyasaları aracılığıyla yatırımcılarla buluşurken, ocak-haziran döneminde toplam 16 şirket paylarını halka açtı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde yaşanan yoğun halka arz takvimi, ikinci çeyrekte hız kesmesine rağmen devam etti. Böylece 2026’nın ilk 6 ayında borsada işlem görmeye başlayan şirket sayısı 16’ya ulaştı.

HALKA ARZLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ ANA PAZAR’DA GERÇEKLEŞTİ

Yılın ilk yarısında halka arz edilen şirketlerden 13’ü Borsa İstanbul Ana Pazar’da, 3’ü ise Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

İkinci çeyrekte halka arz edilen iki şirketin de Yıldız Pazar’da işlem görmesi dikkat çekti. Böylece yatırımcıların farklı sektörlerden yeni şirketlere erişimi artarken, şirketler de büyüme hedefleri için sermaye piyasalarından kaynak sağladı.

EN YÜKSEK HİSSE FİYATI METROPAL’DE OLDU

2026’nın ilk yarısındaki halka arzlarda şirketlerin hisse başı fiyatları ve halka açıklık oranları farklılık gösterdi.

Dönemin en yüksek fiyatlı halka arzı, hisse başına 80 lira ile Metropal Kurumsal Hizmetler oldu. Metropal’i 46 lira fiyatla halka arz edilen Netcad Yazılım ve 45 lira fiyatla yatırımcıyla buluşan Ekinciler Demir ve Çelik takip etti.

İlk 6 ayda en düşük hisse fiyatıyla işlem görmeye başlayan şirket ise 4 lira ile Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

HALKA AÇIKLIK ORANLARI YÜZDE 20-30 BANDINDA YOĞUNLAŞTI

Şirketlerin halka açıklık oranlarında ise ağırlık yüzde 20 ila yüzde 30 aralığında gerçekleşti.

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 40,14 halka açıklık oranıyla yılın ilk yarısında en yüksek orana sahip şirket olarak öne çıktı.

Bu dönemin en düşük halka açıklık oranı ise yüzde 16,25 ile mayıs ayında borsada işlem görmeye başlayan Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi’ye ait oldu.

İLK ÇEYREKTE HIZLI BAŞLADI, İKİNCİ ÇEYREKTE YAVAŞLADI

2026 yılının ilk halka arzı, 5 Ocak’ta işlem görmeye başlayan ARF Bio Yenilenebilir Enerji oldu.

Ocak ayında ARF Bio’nun ardından Meysu Gıda, Formül Plastik, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Üçay Mühendislik halka arz süreçlerini tamamladı.

Şubat ayında Netcad Yazılım, Akhan Un, Best Brands Grup Enerji, Ata Turizm ve Empa Elektronik yatırımcılarla buluşurken, mart ayında Gentaş Kimya, Savur GYO, Luxera GYO ve Metropal Kurumsal Hizmetler borsada işlem görmeye başladı.

Yılın ikinci çeyreğinde ise halka arz takvimi daha sakin ilerledi. Nisan ayında Ağaoğlu Avrasya GYO, mayıs ayında ise Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi halka arz edilerek yılın ilk yarısındaki süreci tamamlayan şirketler oldu.

2025’İN TAMAMINA YAKLAŞAN RAKAM

Geçen yılın tamamında 18 şirket halka arz edilirken, 2026’nın yalnızca ilk 6 ayında 16 şirketin borsaya açılması sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sürdüğünü gösterdi.

Uzmanlar, halka arzların şirketlere finansman sağlama ve yatırımcılara yeni yatırım alternatifleri sunma açısından önemli bir araç olmaya devam ettiğini belirtiyor.

İKİNCİ YARIDA YENİ HALKA ARZLAR YOLDA

2026 yılının ikinci yarısına girilmesiyle birlikte halka arz piyasasında yeni hareketlilik başladı.

SPK tarafından yayımlanan son haftalık bültenlerde 7 şirketin daha halka arzına onay verildi. Onay alan şirketler arasında Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ, Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ, Soho Giyim ve Enerji AŞ, İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ ile Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ bulunuyor.

Yeni şirketlerin de katılımıyla yılın ikinci yarısında Borsa İstanbul’daki halka arz hareketliliğinin devam etmesi bekleniyor.