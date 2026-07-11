Süleyman Atlı'nın hedefi olimpiyat madalyası

Dizinden geçirdiği sakatlığın ardından uzun süre minderden uzak kalan 32 yaşındaki milli güreşçi Süleyman Atlı, yeni başarılar için antrenmanlara başladı.

Geçen yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle çapraz bağlarından ameliyat edilen milli sporcu, tedavi sürecinde güreşten uzak kaldı.

Serbest Güreş Erkek A Milli Takımı ile yeniden çalışmalara başlayan Süleyman, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmek için ter döküyor.

"OLİMPİYATLAR SPORUN ZİRVESİ OLAN BİR TURNUVA"

Uluslararası organizasyonlarda 5 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Süleyman Atlı, AA muhabirine, bugüne kadar uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi pek çok kez temsil ettiğini söyledi.

Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisinde beş kez finale yükseldiğini, iki birincilik, üç de ikincilik elde ettiğini anlatan Süleyman, "Dünya şampiyonalarında bir gümüş ve iki bronz madalyam var. 2016 ve 2020 yıllarında iki kez olimpiyatlara katıldım ancak henüz madalya alamadım. Olimpiyatlar her sporcunun hayal ettiği, sporun zirvesi olan bir turnuva. Orada olmak güzel." dedi.

"KARİYERİME YENİ BAŞARILAR EKLEMEK İSTİYORUM"

Süleyman Atlı, bir süredir sakatlıklarla mücadele ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Yaklaşık bir yıldır sakatlıklarla uğraşıyorum. Dizimden ameliyat oldum. 2011'den 2024'e kadar yaz, kış antrenman yaptım. Siklet sporcusu olduğum için kilo düşme sürecim oldu. Sakatlık süreci aslında benim için dinlenme ve toparlanma gibi oldu. Hem mental hem de fiziksel olarak şampiyonalara kendimi daha dinlenmiş ve hazır hissediyorum. Kariyerime yeni başarılar eklemek istiyorum.”

"ANTRENMANLARIMA BAŞLADIM"

Ameliyatın üzerinden 5 ay geçtiğini belirten milli güreşçi, "Antrenmanlarıma başladım. Hazırlık sürecim çok güzel geçiyor. Yetişebileceğim ilk turnuvaya katılmak istiyorum. Olimpiyatlara 2 yıl var. İnşallah 3 ay içinde minderlere dönüp Türk bayrağını tekrar temsil etmek istiyorum. Kariyerimdeki tek eksik olan olimpiyat madalyasının peşindeyim. Eksik madalyayı tamamlamak istiyorum." diye konuştu.