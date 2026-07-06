Acun Ilıcalı'dan torununa doğum günü partisi
Çocuklarıyla yakından ilgilenen ünlülerden televizyoncu Acun Ilıcalı, büyük kızı Banu Ilıcalı'nın ilk çocuğu Begüm'ün yeni yaşını aile arasında düzenlenen sürpriz partiyle kutladı.
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Ekranlardaki kadar spor dünyasındaki başarısıyla da adından sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı, ailesiyle de yakından ilgilieniyor. Ünlü televizyoncu en son büyük torunu Begüm'ün 6. yaş gününü kutladı.
TORUN 7 YAŞINDA
Büyük kızı Banu'nun ilk çocuğu olan minik Begüm, dedesinin organize ettiği kutlamada pastasını üfledi.
Bu anları paylaşan Ilıcalı, "Begüm'cük resmen 6 yaşını doldurmuştur, hepimize hayırlı olsun" notunu düştü.