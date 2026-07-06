Haberler Magazin

Acun Ilıcalı'dan torununa doğum günü partisi

Çocuklarıyla yakından ilgilenen ünlülerden televizyoncu Acun Ilıcalı, büyük kızı Banu Ilıcalı'nın ilk çocuğu Begüm'ün yeni yaşını aile arasında düzenlenen sürpriz partiyle kutladı.

Ensonhaber Ensonhaber
Acun Ilıcalı'dan torununa doğum günü partisi
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Ekranlardaki kadar spor dünyasındaki başarısıyla da adından sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı, ailesiyle de yakından ilgilieniyor. Ünlü televizyoncu en son büyük torunu Begüm'ün 6. yaş gününü kutladı.

TORUN 7 YAŞINDA

Büyük kızı Banu'nun ilk çocuğu olan minik Begüm, dedesinin organize ettiği kutlamada pastasını üfledi.

Bu anları paylaşan Ilıcalı, "Begüm'cük resmen 6 yaşını doldurmuştur, hepimize hayırlı olsun" notunu düştü.