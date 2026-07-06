Acun Ilıcalı'dan torununa doğum günü partisi

Ekranlardaki kadar spor dünyasındaki başarısıyla da adından sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı, ailesiyle de yakından ilgilieniyor. Ünlü televizyoncu en son büyük torunu Begüm'ün 6. yaş gününü kutladı.

TORUN 7 YAŞINDA

Büyük kızı Banu'nun ilk çocuğu olan minik Begüm, dedesinin organize ettiği kutlamada pastasını üfledi.

Bu anları paylaşan Ilıcalı, "Begüm'cük resmen 6 yaşını doldurmuştur, hepimize hayırlı olsun" notunu düştü.