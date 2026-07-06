Kedilerin aniden evin her yerine koşması bu anlama geliyormuş

Evin içinde bir o yana bir bu yana koşan kediler, dışarıdan bakıldığında korkmuş veya paniklemiş gibi görünebilir.

Ancak uzmanlara göre bu ani hareketlilik, kedinizin biriken enerjisini dışarı atma yöntemidir.

Özellikle gün boyu evde vakit geçiren ve enerjisini boşaltamayan kediler için bu koşular, içgüdüsel bir ihtiyaçtır.

Bu koşular neyi ifade ediyor?

Kediniz, uzun süren uykusunun ardından vücudunda biriken enerjiyi serbest bırakıyor olabilir.

Bazı kediler, kum kabını kullandıktan sonra rahatlama hissi veya ani bir enerji deşarjı yaşayarak koşmaya başlayabilirler.

Bu hareketler, kedinizin avcı doğasını yansıtan doğal kovalama ve avlanma içgüdüsünün bir parçasıdır.

Kediler doğaları gereği gün doğumu ve gün batımı saatlerinde daha aktif oldukları için bu koşuları geceleri daha sık görebilirsiniz.

Ne zaman veterinere danışmalı?

Kedi davranış uzmanı Pam Johnson-Bennett'e göre, kedilerin dinlenme sürelerini yoğun aktivite anlarıyla değiştirmesi oldukça normal ve sağlıklı bir durumdur.

Ancak bu ani koşular, kedinizin genel davranışındaki diğer değişikliklerle birlikte geliyorsa veya sürekli hale gelerek stresi çağrıştırıyorsa, fiziksel bir rahatsızlık ihtimaline karşı bir veterinere danışmanızda fayda vardır.