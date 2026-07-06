Porsche, Çin'deki bayilerini kapatmaya başladı: İşte nedeni

Alman otomotiv devi Porsche, 2026 yılına küresel pazarlarda beklediği performansı yakalayamayarak oldukça zorlu bir başlangıç yaptı.

Şirket, özellikle Çin'deki düşük performansına önlem olarak Wuhu, Jining, Huai’an ve Nanning’deki dört bölgesel bayisinin faaliyetlerini 30 Haziran itibarıyla durdurdu.

ZARAR EDEN BAYİ SAYISI DÜŞÜRÜLECEK

Kapanışlar öncesinde ülkede 116 merkezle hizmet veren marka, kârlılığı artırmak amacıyla bayi sayısını önümüzdeki yıllarda 80 seviyesine indirmeyi planlıyor.

İddialara göre Çin'deki bayiler, gerçekleştirdikleri her bir araç teslimatında 20.000 ile 30.000 yuan arasında net zarar açıklıyor.

ŞARJ İSTASYONLARI KAPANIYOR VE İSTİHDAM AZALIYOR

Süreci yönetmek adına az talep gören Taycan Sport Turismo gibi modelleri ürün gamından çıkaran üretici, Çin genelinde kurduğu yaklaşık 200 adet DC hızlı şarj istasyonunu da kapatma kararı aldı.

Yapılacak departman sadeleştirmeleri ve yeniden yapılanma hamlelerinin, yaklaşık 3 bin 900 çalışanın istihdamını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

2026'YA KÖTÜ BAŞLADI

Çin pazarını 2025 yılında yüzde 26,3'lük düşüşle 41 bin 938 adet araç teslimatıyla kapatan Porsche, 2026'da da bu kötü gidişatı durduramadı.

Yılın ilk çeyreğinde sadece 7 bin 519 adet satış yapabilen marka, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,0 oranında gerileyerek en büyük darbeyi Çin'de aldı.