Adalar Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı: Dosyalar incelemeye alındı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

CHP2li belediyelere yönelik soruşturmalar sürüyor...

Mutlak butlan kararının ardından genel merkezde koltuk savaşları sürerken, belediyelere yönelik denetimler devam ediyor.

ADALAR BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Şube ekipleri, Adalar Belediyesi'nde inceleme süreci başlattı.

Operasyonun odağında, belediye bünyesinde geçmiş dönemde gerçekleştirilen bazı imar işlemleri ve iş yeri açma ruhsatlarının olduğu öğrenildi.

24 İMAR DOSYASI TEKNİK İNCELEMEDE

Mali Şube ekiplerinin belediye binasındaki inceleme ve evrak kayıt tarama çalışmaları devam ediyor.

Soruşturma kapsamında belediyeye ait toplam 24 imar dosyasının ve 6 adet işyeri açma ruhsat dosyası detaylı bir şekilde mercek altına alındığı ve geçmişe dönük işlemler üzerinde uzman ekiplerce teknik incelemelerin yapıldığı kaydedildi.

Ekiplerin evrak tarama mesaisi devam ederken, incelemelerin sonucuna göre soruşturmanın seyrinin netleşeceği ifade edildi.