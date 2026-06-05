İsrail: Erdoğan, Trump'ı ikna ederek İran’daki Kürt grupların silahlanmasını engelledi

İsrail'in tek gündemi Türkiye...

The Jerusalem Post gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre İsrail, planın hayata geçirilmesi durumunda ABD askerlerinin İran'a girmek zorunda kalmayacağı için Washington tarafından kabul edileceğini düşünüyordu.

'ERDOĞAN TRUMP'I İKNA ETTİ'

İran muhalifi ve Iraklı Kürt grupların Tahran yönetimine karşı silahlandırılmasına yönelik planın Beyaz Saray'daki bazı yetkililer tarafından Türkiye'ye sızdırıldığı öne sürülen haberde, böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı ikna ederek planı iptal ettirdiği iddia edildi.

İsrail kaynakları, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i planı sızdırmakla suçlarken, Vance'in özel asistanı ve basın sekreteri Luke Schroeder'in bu iddiaları yalanladığı aktarıldı.

PLAN BAŞARISIZ OLDU

Plana göre İsrail, Kürt gruplara uçuşa yasak bölge sağlamakla kalmayıp ilerlemelerini engellemek için toplanmaya çalışan İran güçlerine karşı da hava desteği sağlayacaktı.

İsrail'in İran muhalifi Kürt gruplara, Gazze'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah'tan ele geçirilen silahları vereceği öne sürülen haberde, bilgilerin İsrail sansürünün onayıyla paylaşıldığı kaydedildi.

Eski İsrail Ordusu İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, geçen günlerde ABD'de yayın yapan PBS kanalına verdiği röportajda, İsrail'in, Tahran yönetimini devirmek için aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil olmak üzere bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığını iddia etmişti.

KÜRT GRUPLAR SİLAHLANDIRILMAYA BAŞLANMIŞTI

Hayman, ABD ve İsrail'in, İran muhalifi Kürt grupları silahlandırarak Tahran yönetimine karşı harekete geçirme planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmesi neticesinde akamete uğradığını söylemişti.

İsrail basını, daha sonra Mossad'ın, Tahran yönetimini devirmek için oluşturulan bir plan kapsamında, İran muhalifi Kürt gruplara silah verdiğini iddia etmişti.