Adana'da arazi kavgası cinayeti: 6 gözaltı

26 Mayıs’ta Adana'nın Kozan ilçesindeki kurban pazarında, yaklaşık 4 yıldır arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları iddia edilen iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek Çanaklı Mahallesi’ne taşındı.

SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada Sinan Köten başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Köten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan M.K. ile K.K.’nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı belirtilen silahlar da ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Aralarında olayın baş şüphelisi olduğu öne sürülen İ.T.’nin de bulunduğu M.T., F.T., Y.T., E.G. ve C.G. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında işlemlerin sürdüğü bildirildi.