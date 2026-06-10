Adana'da bıçakladığı kadına ilkokuldan beri platonik aşık olduğu ortaya çıktı

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Adana'da akılalmaz olay...

8 Haziran’da saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde Ramazan S., platonik aşk beslediği Nursel S.’yi evine kadar takip ettikten sonra sokakta yanına gidip, durdurdu.

7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Ramazan S. ile karşılaşınca panikleyen Nursel S., yere düştü.

Ramazan S., cebinden çıkardığı bıçakla yerdeki Nursel S.’yi 7 yerinden bıçakladı.

YARDIM İSTEMESİ ÜZERİNE KAÇTI

Nursel S.’nin çığlık atıp yardım istemesi üzerine Ramazan S. kaçtı.

Yaşananlar, Nursel S.’nin oturduğu sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Nursel S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İLKOKULDAN BERİ PLATONİK AŞIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süre sonra Ramazan S.’yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

Emniyete götürülen Ramazan S.’nin, ilkokulda birlikte öğrenim gördüğü, o yıllardan bu yana Nursel S.’ye aşk beslediği ancak birbirlerini yakından tanımadıkları ortaya çıktı.

"SOKAKTA GÖRÜNCE HEYECANLANDIM"

Şüpheli Ramazan S., ifadesinde, “O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım.” dedi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan, Nursel S.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.