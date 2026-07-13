Adana'da mahalle sakinlerinin çöp isyanı: Koku ve dumandan nefes alamıyoruz

Adana'nın Kozan ilçesine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Yassıçalı Mahallesi'nde vatandaşlar, tamamlanmadığını iddia ettikleri arıtma tesisi ile bitişiğindeki çöp depolama alanında yaklaşık bir aydır devam ettiğini öne sürdükleri yangın nedeniyle ağır koku ve dumanın mahalleyi etkisi altına aldığını söyledi.

Mahalle sakinleri, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterip çevre kirliliğinin hem sağlıklarını hem de tarımsal üretimlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Mahalle sakinleri, oluşan olumsuz algının tarımsal üretimi de etkilediğini belirterek, kalıcı çözüm beklediklerini söyledi.

"MAHALLEMİZ İÇİN KALICI BİR ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

Yassıçalı Mahalle Muhtarı Emin Çabuk, arıtma tesisinin uzun yıllardır seçim dönemlerinde gündeme geldiğini ancak sorunun çözülemediğini belirterek, "Yaklaşık bir yıldır Adana Büyükşehir Belediyesi'ne arıtma tesisini hatırlatıyoruz. Bize 2026 yılında yapılacağı söylendi. Ancak yıl bitmek üzere olmasına rağmen herhangi bir çalışma göremedik.

Çöp depolama alanındaki yangın da yaklaşık bir aydır devam ediyor. İtfaiye zaman zaman müdahale ediyor ancak yeniden yanıyor. Mahallemiz için kalıcı çözüm bekliyoruz" dedi.

"KOKUDAN DURAMIYORUZ, SİVRİSİNEKTEN DIŞARI ÇIKAMIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Meryem Dinler ise yıllardır ağır koku ve çevre kirliliğiyle yaşamak zorunda kaldıklarını öne sürerek, "Kokudan duramıyoruz. Çocuklarımız da biz de sürekli rahatsız oluyoruz. Sivrisinekten dışarı çıkamıyoruz. Hayvanlarımız dere kenarına inemiyor. Bu şartlarda yaşamak istemiyoruz. Kozan'ın bütün yükünü biz çekiyoruz" diye konuştu.

"BU SORUN 30 YILDIR DEVAM EDİYOR"

Mahalle sakinlerinden Süleyman Kurt da 1996 yılından bu yana aynı sorunların devam ettiğini iddia ederek, seçim dönemlerinde verilen sözlerin yerine getirilmediğini öne sürdü.

"HER SEÇİM DÖNEMİNDE ARITMA TESİSİ YAPILACAĞI SÖYLENİYOR"

Kurt, "Her seçim döneminde arıtma tesisi yapılacağı söyleniyor ancak bugüne kadar değişen bir şey olmadı. Çöpler uzun süredir yanıyor. Mahallemiz artık 'illetli köy' diye anılmaya başladı. Defalarca dilekçe verdik. Sorunun çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BABAMI VE AMCAMI KANSERDEN KAYBETTİM"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Bozkurt da çevre kirliliğinin sağlık sorunlarına neden olduğunu iddia ederek, "Babamı ve amcamı kanser nedeniyle kaybettim. Tedavisi devam eden yakınlarımız var. Sağlık konusunda daha fazla duyarlılık bekliyoruz" dedi.

"KİMSE KOKUDAN EVİMİZE GELMEK İSTEMİYOR"

Mahalle sakini Hilmi Bozkurt, yetkilileri mahalleye davet ederek, "Buraya gelip şartları yerinde görsünler. Bu ortamda yaşanıp yaşanamayacağını kendileri değerlendirsin" dedi.

Kanser tedavisi gören Cumali Dinler ise çevredeki ağır koku nedeniyle misafir ağırlayamadıklarını belirterek, "Kimse evimize gelmek istemiyor. Kokudan ve dumandan oturulamıyor. Sorunun artık çözüme kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.

"UZUN SÜREDİR TEMİZLİK YAPILMIYOR"

Cumali Kurt ise çöp depolama alanında uzun süredir temizlik yapılmadığını ve yangının devam ettiğini öne sürerek, "Çöp depolama alanındaki yangın bir türlü tamamen söndürülemiyor. Mahallemiz artık bu görüntülerle anılmak istemiyor" dedi.