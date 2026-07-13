Adana'da orman yangını

Adana’nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Belenköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri tarafından, hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleştirildi.

88 PERSONEL VE ÇOK SAYIDA ARAÇ GÖREV ALDI

Yangını kontrol altına almak için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 88 personelin yanı sıra 2 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 9 arazöz ve 3 su ikmal aracı gönderildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevlerin çevredeki ormanlık alanlara yayılması önlenirken, yangın kontrol altına alındı.

Yangının tamamen etkisiz hale getirilmesi için ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.