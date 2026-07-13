Bilal Erdoğan: 15 Temmuz gelecek nesillerin hafızasında diri tutulmalı

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) öncülüğünde, 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle İstanbul Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. Yılı Basın Açıklaması' gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Program, konuşmaların ardından gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

'MİLLETİMİZ DESTANSI BİR DİRENİŞE İMZA ATTI'

Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bundan 10 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz tarihinin en karanlık ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Devletin imkanlarını ve milletin emanetini gasbeden FETÖ mensubu hainler, demokrasimizi, milli iradeyi, devletimizin bekasını ve milletimizin birliğini hedef alan hain bir darbe girişiminde bulundu. Tarih boyunca istiklaline zincir vurulmasına asla rıza göstermeyen milletimiz, o gece tankların, savaş uçaklarının, bombaların ve kurşunların karşısına yalnızca cesareti, imanı ve elindeki al bayrağıyla çıkarak destansı bir direnişe imza attı. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milyonlar meydanlara akmış, o gece sadece darbe girişimini püskürtmekle kalmamış, aynı zamanda Türkiye'yi teslim almayı hedefleyen işgal teşebbüsünü de boşa çıkarmıştır" diye konuştu.

'15 TEMMUZ MİLLET İRADESİNİN BEYANIDIR'

Erdoğan, "15 Temmuz; hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istilaya galip gelişidir. 15 Temmuz, vesayet odaklarına karşı millet iradesinin açık ve net beyanıdır. Bu topraklarda hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun bütün dünyaya ilanıdır. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin elde ettiği kazanımların korunacağına ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha da ileriye taşınacağına dair gösterilen azmin, kararlılığın ve iradenin sembolüdür" ifadelerini kullandı.

'15 TEMMUZ GELECEK NESİLLERE AKTARILMALI'

Erdoğan, "O gece yazılan destan, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hafızasında diri tutulması gereken bir istiklal manifestosudur. Geçmişte yaşanan ihanetleri unutmayan, verilen mücadeleyi ve ödenen bedelleri hafızasında diri tutan toplumlar, geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa eder. 15 Temmuz aynı zamanda birlik ve beraberliğin önemini gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır. Farklı görüşlere, farklı sosyal ve kültürel aidiyetlere sahip milyonlar, söz konusu vatan olduğunda tek yürek olabilmiştir. Bu ruh, Türkiye'nin en büyük gücüdür" dedi.