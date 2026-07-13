Körfez yeniden ısınıyor: Brent petrol 80 doları aştı

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, küresel petrol piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden oldu. Artan jeopolitik risklerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar seviyesini aştı.

Dün 79,44 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 76,01 dolardan tamamladı. Ancak vadeli işlemlerde bugün saat 19.59 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yaklaşık yüzde 6,1 yükselerek 80,65 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 75,69 dolardan işlem gördü.

CENTCOM GEMİ BAKIM TESİSİNİ VURDU

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'a ait bir denizaltı ve gemi bakım tesisini hedef alan saldırısı etkili oldu. CENTCOM, operasyon kapsamında ilk kez saldırı amaçlı kamikaze insansız deniz aracının (İDA) kullanıldığını açıkladı.

ABD'nin dün başlayan ve gece boyunca süren saldırılarının ardından İran da sabah saatlerinde Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e yönelik saldırılar düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını belirterek, yalnızca İran gemileri ile İran adına faaliyet gösteren müşterilerin boğaza giriş ve çıkışlarının engellendiğini ifade etti. Trump, uygulamanın "İran ablukası" adıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahalesine izin vermeyeceklerini açıkladı.