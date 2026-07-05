Adana'da otomobil sulama kanalına devrildi: Sürücü yaşamını yitirdi
Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Karaahmetli Mahallesi'nde gece saatlerinde, Mert Müldür yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç kanalda ters dönerken, sürücü otomobil içerisinde sıkıştı.
VATANDAŞLARIN İHBARIYLA EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Yoğun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobil sürücüsü Mert Müldür'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Acı haberin ardından olay yerinde gerekli incelemeler yapılırken, Müldür'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Jandarma ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yetkililer, otomobilin kontrolden çıkmasına yol açan etkenlerin teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacağını ifade etti.