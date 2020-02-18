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Adana'da özel okul iflas etti

Adana’da bir özel okul sahibinin ekonomik açıdan zor duruma girip öğretmenlerin maaşlarının ödenmemesiyle başlayan sorunlar, okula haciz gelip kapatılmasıyla devam etti.

İHA | 18.02.2020 - 09:13..
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Adana'da yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren Özel Seyhan Okulları’nın sahibi Oktay Seçmen son dönemlerde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas etti.

Geçen Cuma günü ise velilere SMS ile bilgilendirme yapan okul yönetimi, öğrencilerin başka okullara kaydettirilmesini istedi.

Veliler de okul önüne gidip okul yönetimini protesto etti.

"EKONOMİK KRİZDEYİM"

Kısa süreli gerginliğin yaşandığı olayda gazetecilere açıklamalarda bulunan okul sahibi Oktay Seçmen, 30 yıldır eğitim sektöründe olduğunu belirterek, “Son 1 yıldır ekonomik sıkıntının içerisindeyiz. Ben de bu ekonomik sorunlar nedeniyle Haziran ayına kadar devam ettirmeye çalıştım ancak eğitim dönemini maalesef tamamlayamıyorum. Öğretmenlerin maaşını ödemekte zorlanıyorum. Zorlandığım için de öğretmenler ayrılmak zorunda kaldılar ve ben de eğitime ara verdim. Velilerim de mağdur oldu. Bundan sonra çözmeye çalışacağım. Velilerimizi başka okullara yönlendirmeye çalışacağız. 1 gün bile çocuklarımızın kaybı olmasını istemiyorum” diye konuştu.

Adana'da özel okul iflas etti

"ORTALAMA 20 BİN LİRA ÖDÜYORUZ"

Abdullah Ziya Çelik isimli veli de peşin para verdiğini söyleyerek, “Ben parayı peşin veriyorum sözleşme bile yapılmadı. Çocuklarınıza kahvaltı, öğle yemeği, güzel eğitim verilecek diye taahhütler vardı. Zamanla İngilizce, beden eğitimi, satranç öğretmenlerinin gönderildiğini öğrendik. Herkesle mahkemelik durumda. Şu anda eğitim alamıyoruz. Sadece 2 sınıf eğitim görüyor. Çocukların psikolojisi çöktü. Bu paralar nereye gitti. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Eğitim verilmiyorsa biz paralarımızı istiyoruz. Ortalama 20 bin lira ödüyoruz.” ifadelerini kullandı.Özel okul iflas edince öğrenciler mağdur oldu -1

Bir başka veli ise okul sahibi Seçmen’in geçen haftaya kadar yeni dönem erken kayıt için indirim sunduğunu ve velilerden para talep ettiğini ileri sürdü.

"OKULLAR TİCARETHANE DEĞİLDİR"

Okulun eski öğretmenlerinden Zeynep Karateke ise geçen yıldan 5 aylık maaşının içeride kaldığını kaydederek, “Ciddi şekilde mağdur olduk. Geçen yılın Şubat maaşı hala içeride kaldı. Sene sonuna kadar mağdur edildik ama bu sene öğrenciler mağdur olmasın istedik. Velilerin daveti üzerine geldik. Sonuna kadar haklarımızı istiyoruz. Okullar eğitimhanedir, ticarethane değil” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de okula gelerek veliler ile görüştü.

Özel okul iflas edince öğrenciler mağdur oldu -3



Özel okul iflas edince öğrenciler mağdur oldu -4



Özel okul iflas edince öğrenciler mağdur oldu -5



Özel okul iflas edince öğrenciler mağdur oldu -6

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Adana'da özel okul iflas etti

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