Adana'da silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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Adana'nın Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada S.Ö., İ.Ö., H.A. ve A.Ü. yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan S.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.