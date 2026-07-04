Netanyahu ve Trump, NATO Zirvesi sonrası bir araya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne katılacak.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Binyamin Netanyahu ile Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Netanyahu, Trump'ı ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü münasebetiyle tebrik etti.

"ABD KÜRESEL ÖZGÜRLÜĞÜN GARANTÖRÜ"

Netanyahu'nun ayrıca Trump'a, "ABD’nin küresel özgürlüğün garantörü olduğunu ve İsrail'in iki ülke arasındaki yakın bağı büyük bir takdirle karşıladığını" söylediği aktarılan açıklamada, ikilinin yakın gelecekte ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ DEĞİL

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyaretin tarihinin henüz belirlenmediğini aktardı.

BEYAZ SARAY'DA BİR ARAYA GELECEKLER

Haberde, Netanyahu ve Trump'ın Beyaz Saray'da bir araya gelmesi beklenirken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın da Washington'u ziyaret etmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Daha önce Avn'ın Netanyahu ile telefon görüşmesi yapmaya karşı çıktığı hatırlatılan haberde, Trump'ın İsrail Başbakanı ile Lübnan Cumhurbaşkanı'nı bir araya getirmek istediği öne sürülerek bu konuda henüz ilerleme kaydedilmediği belirtildi.

ABD İLE NETANYAHU ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

ABD-İran mutabakatı, Tel Aviv yönetimini rahatsız ederken ABD Başkanı Trump, özellikle Lübnan konusundaki tutumu nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert dille eleştirmişti.

Basına yansıyan haberlerde, ikili arasındaki ilişkilerin gergin olduğuna dikkat çekilmişti.