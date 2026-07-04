Manisa'da mevlitte dağıtılan yemekten 19 kişi hastanelik oldu
Manisa'da mevlitte ikram edilen tavuklu pilav sonrası rahatsızlanan 19 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
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Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'nde yakınlarının ölümünün 52. günü nedeniyle mevlit programı düzenleyen aile, davetlilere tavuklu pilav ikram etti.
Mevlidin ardından bazı davetlilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görüldü.
Rahatsızlanan 19 kişi kendi imkanlarıyla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
YEMEKTEN NUMUNE ALINDI
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemekten numune alınırken olayla başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)