Adana’da suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli yakalandı
Adana Jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
5 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Toplam 12 timin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)