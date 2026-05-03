Afyonkarahisar’daki kazada iş insanı hayatını kaybetti
Sandıklı ilçesi yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin 41 yaşındaki iş insanı Murtaza Topal olduğu öğrenildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarındaki Başağaç rampasında otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın ardından alev alan otomobilde yangın kısa sürede büyüdü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazada sürücü yaşamını yitirirken, araçta bulunan 30 yaşındaki G.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
G.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
MORGA GÖÜTÜRÜLDÜ
Ölen kişinin cenazesi ise morga götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Yapılan araştırmada, ölen kişinin iş insanı Murtaza Topal olduğu belirlendi.
Murtaza Topal’ın, 2008-2009 yıllarında AK Parti İl Başkanlığı ve sonrasında milletvekilliği görevini yürüten Salih Koca’nın yeğeni olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.