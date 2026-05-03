Hatay'da staj yaptığı pastanede can verdi

Hatay'da staj yapan gencin acı ölümü...

İskenderun ilçesine bağlı Modernevler Mahallesi'nde bulunan pastanede Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, iş yerinde çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı.

15 yaşındaki genç, ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

İş yerindekilerin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Karagön, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Pastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Karagön, hayatını kaybetti.

AİLESİNİN ZOR ANLARI

Akıma kapılarak can veren Karagön, İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede Karagön'ün ailesi zor anlar yaşadı.

Olay sonrası pastane sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.