Hatay'da staj yaptığı pastanede can verdi
Staj yaptığı pastanede çalışırken elektrik akımına kapılarak can veren 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, son yolculuğuna uğurlandı.
Hatay'da staj yapan gencin acı ölümü...
İskenderun ilçesine bağlı Modernevler Mahallesi'nde bulunan pastanede Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, iş yerinde çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı.
15 yaşındaki genç, ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
İş yerindekilerin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Karagön, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Pastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Karagön, hayatını kaybetti.
AİLESİNİN ZOR ANLARI
Akıma kapılarak can veren Karagön, İskenderun ilçesinde bulunan Çankaya mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazede Karagön'ün ailesi zor anlar yaşadı.
Olay sonrası pastane sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)