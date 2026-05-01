Adana'da sulama kanalına düşen genç kayboldu
Adana'da düştüğü sulama kanalında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'nda arkadaşlarıyla oturan Yusuf A., sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldı.
25 yaşındaki Yusuf A., bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK
Yapılan ilk çalışmalarda Yusuf A.'ya ulaşılamadı.
Sualtı polisinin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başlayacağı öğrenildi.
