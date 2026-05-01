Adana'da zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesi Güneri Caddesi'nde O.M. yönetimindeki otomobil, Yakup A. (63) idaresindeki cip ve Tahsin A.'nın (39) kullandığı ciple çarpıştı.

Kazada sürücülerden Yakup A. ve eşi Gülseren A. (64) ile diğer sürücü Tahsin A. ile yakınları Mehmet A. (71) ve Tuğba A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülseren A., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri zincirleme kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.