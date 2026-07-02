Adıyaman'da 4 buçuk milyon TL değerindeki altın ve çeki sahibine ulaştırdı

Adıyaman'dan Mersin'e yolcu taşıyan özel bir firmaya ait yolcu otobüsüne binen Deniz Korkmaz, düğün için yanına aldığı 4 buçuk milyon TL değerindeki altın ve çekin bulunduğu çantayı düşürdü.

Mersin'de inen Korkmaz otogardan ayrılırken aynı otobüs ise Mersin'den aldığı yolcularla yeniden Adıyaman'a döndü.

TEMİZLİK YAPARKEN BULDU

Yolcu seferinin tamamlanmasının ardından otobüs muavini Kadir Ödemiş araç içerisinde temizlik yaparken koltuk altında çanta buldu.

36 ADET TAM ALTIN

Ödemiş'le beraber yaptıkları kontrolde çantada 36 adet tam altın ve çek yaprağını gören firma görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Diğer yandan bilet alan yolcuları araştıran firma yetkilileri çantanın Deniz Korkmaz'a ait olduğunu tespit etti.

ÇANTA POLİSLER TARAFINDAN TESLİM EDİLDİ

Kendisinin Mersin'de olduğunu söyleyen Korkmaz çantanın iş ortağı olduğu öğrenilen Özgür Tunç'a teslim edilmesini istedi.

Yapılan incelemeler ve tutulan tutanaklar sonrasında çanta polisler tarafından Özgür Tunç'a teslim edildi.

"ALTINLARI VE ÇEKİ TESLİM ETTİK"

Altınları sahibine ulaştırabildiği için oldukça mutlu olduğunu dile getiren muavin Kadir Ödemiş, "Yolcular indikten sonra arabayı temizledik. Daha sonra bir çanta gördüm ve altın ile çek vardı. Bunu gereken yerlere ve müdürümüz Ali Fırat'a söyledim. Oda gereken kişiyi buldu ve yolcuya ulaştık. Altınları ve çeki teslim ettik." dedi.

"SAĞ OLSUN MUAVİN ARKADAŞIMIZ"

İş ortağına ait çantayı alan ve daha sonra firma yetkililerine teşekkür eden Özgür Tunç, "Arkadaşımız bir düğün için Adıyaman'dan Mersin'e giderken otobüsle, bir miktar altın ile çek yaprağının olduğu cüzdanını otobüste düşürmüş. Sağ olsun muavin arkadaşımız bunu fark edince firma yetkililerine bilgi verdi. Firma yetkilileri de bir şekilde sahibine ulaştı. Sağ olsun ulaşınca bizlerde geldik, teslim ettiler altınları." diye konuştu.