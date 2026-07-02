Diyarbakır'da taksicilerin tekmeli yumruklu kavgası

Diyarbakır'da korku dolu anlar..

Dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi’nde meydana gelen olayda, iki taksici arasında durak anlaşmazlığı yaşandı.

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

Tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga anları ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki taksicinin cadde üzerinde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, çevredekilerin ise tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü.