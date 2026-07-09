Adıyaman'da dere kenarında ot yangını çıktı
Adıyaman'da dere kenarında çıkan ot yangına, itfaiye ekipler büyümeden müdahale ederek söndürdü.
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Adıyaman'da korkutan yangın.
Alitaş Mahallesi'nde Çırçır Deresi kenarındaki otlukta, gece geç saatlerde yangın çıktı.
Dere kenarından duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Ekipler, otluk alandaki yangını kısa sürede söndürdü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)