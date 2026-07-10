Türkiye'nin sınırlarından içeri sokmadığı eşcinsellerin kruvaziyeri limansız kaldı

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a eşcinselleri taşıyacağı öğrenilen Scarlet Lady isimli kruvaziyer gemisinin İstanbul'a gelmesinin önüne geçmek için harekete geçen kamuoyu vicdanı sesini duyurmuş ve geminin İstanbul'a gelişi engellenmişti.

Geminin geleceği gün için etkinlik çağrısı yapan ve eşcinsellerin bir araya geldiği öğrenilen TEK YÖN isimli işletmeye de mühür vurulmuştu.

Daha sonra yönünü Kuşadası'na çevirdiği öğrenilen kruvaziyere bir tokat da Aydın Valiliği'nden geldi.

Aydın Valiliği, haziran ayı sonunda yaptığı açıklamayla geminin Kuşadası Limanı'na yanaşmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, gemideki grupların "toplumun yapısı ve ahlaki değerleriyle bağdaşmayan davranışlarıyla bilindiği" belirtilerek kararın bu doğrultuda alındığı ifade edildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN YARDIM İSTEDİLER

Kararın ardından açıklama yapan Atlantis Events ise Akdeniz turunun bir yıldan uzun süredir planlandığını belirterek, son 20 yılda Türkiye'ye onlarca kruvaziyer seferi gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Şirket, yolcuların yalnızca turistik amaçlarla seyahat ettiğini ve gittikleri ülkelerin kültürel değerlerine her zaman saygı gösterdiklerini savundu.

Sorunu çözmek için ABD Büyükelçiliği'nden yardım istediği öğrenilen şirket, tüm çabalarına rağmen eli boş döndü ve rotasını Mısır'a çevirdi.

MISIR GİRİŞE İZİN VERMEDİ AÇIKLAMA DA YAPMADI

Türkiye'nin ardından rotasını Mısır'ın İskenderiye Limanı'na çeviren Scarlet Lady, burada da beklediği izni alamadı. Şirketin açıklamasına göre gemi limana yaklaşırken, İskenderiye'de kalamayacağı bildirildi.

Atlantis Events CEO'su Rich Campbell, yaşanan gelişmeleri "son derece sıra dışı, garip ve üzücü" sözleriyle değerlendirdi.

Campbell, Scarlet Lady'nin daha önce iki kez İskenderiye Limanı'na yanaştığını ve bu ziyaret için gerekli tüm izinlerin önceden alındığını ifade etti.

"TÜRKİYE'DEN CESARET ALDILAR"

Türk vatandaşlarına verecekleri bir haftalık turistik vize için onlarca evrak talep ederek, Türk vatandaşlarının yüzlerce sayfalık dosyalarla vize sıralarına sokan ülkelerin basın kuruluşları ise Türkiye'nin bu tutumundan rahatsız olmuş durumda.

WashingtonPost, The Guardian gibi küresel ölçekli kurumlar gemilerin Türkiye'ye ve Mısır'a sokulmayışını ve süreci kaleme aldıkları haberleri yayına aldı.

The Guardian'da yer alan ve gemide bulunan isimlerden Randy Slovacek, "Atlantis şirketinin 36 yıllık tarihinde, hiçbir gemisinin limana girişinin engellenmesi gibi bir durum yaşanmamıştı. Ve şimdi bu durum bir hafta içinde iki ülkede yaşandı." dedi.

Bir diğer eşcinsel tur şirketi olan Hermes Holidays'in sahibi Kyle Olsen ise, Türkiye bu hafta geminin girişine izin vermeseydi Mısır'ın da yasak getirmeyeceğine inandığını söyledi. Olsen, "Diğer ülkelerin de cesaretlenip eşcinsel kruvaziyer gemilerinin limanlarına girişini yasaklamasından endişe ediyorum." dedi.

77 yaşındaki Tony ödüllü oyuncu Patti LuPone, cumartesi günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Atlantis Events tarafından kiralanan Scarlet Lady gemisine liman izni vermesiyle ilgili karardan duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

"Gelecek hafta sahne alacağım Atlantis gemisinin Türkiye'ye girişi yasaklandı." ifadelerini kullanan LuPone, "İçinde harika eşcinsel erkeklerin bulunduğu bir gemi ve ben. Sadece gemide kimlerin olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye girişimize izin verilmedi." dedi.

Karara tepki gösteren LuPone, "Buna çok öfkeliyim. Ancak gemi başka limanlara da uğrayacağı için yolculuğa devam ediyorum. Bu Atlantis seyahatindeki tüm harika erkekler için sahne almaya hazırım. Onlar bundan çok daha iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.