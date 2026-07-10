Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

"LÜBNAN'A HER TÜRLÜ DESTEK DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kardeş ülke Lübnan ile ilişkilere büyük önem verdiğini belirterek, iki ülke arasındaki diplomatik temasların daha da sıklaştırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğinin sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü vurgulayarak, ülkede güven, huzur ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla insani yardımlar dahil her türlü desteğin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Lübnan ile Suriye arasında iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını dile getirdi. Türkiye ile Lübnan arasındaki iş birliğinin her alanda güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini de kaydetti.

SALAM'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünde, Türkiye'nin özellikle son aylarda Lübnan'a sağladığı insani yardımlardan dolayı teşekkür ederek, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılmasını ele aldıklarını belirtti.

Salam, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türkiye'ye özellikle son aylarda Lübnan'a sağladığı insani yardımlardan dolayı teşekkür eden Salam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı görüşmede, Lübnan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmasının öneminin vurgulandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Lübnan'ın karar alma bağımsızlığına bağlı olduğunu ve devlet otoritesini ülke topraklarının tamamına yaymak için çalıştığını ifade ettiğini belirten Salam, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve tüm Lübnan topraklarından çekilmesinin sağlanması amacıyla dost ve kardeş ülkelerin desteğini almaya çalıştıklarını vurguladı.

Salam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Türkiye'nin Lübnan'ın yanında durmayı sürdüreceğini, İsrail'in tüm Lübnan topraklarından çekilmesine yönelik çabaları desteklediğini, Lübnan'ın karar alma bağımsızlığına, güvenliğine, toprak bütünlüğüne ve istikrarına verdiği önemi yinelediğini aktardı.

Nevvaf Salam, Erdoğan'ın ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesine önem verdiğini ifade ettiğini belirtti.