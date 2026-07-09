Adıyaman'da işçi göçük altında kaldı

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Adıyaman'da bir işçi ölümden döndü.

Yeni Mahalle’de kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında ismi öğrenilemeyen ve su tesisatçısı olduğu belirtilen işçi, göçük altında kaldı.

İTFAİYE KURTARDI

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından işçiyi göçük altından çıkardı.

Sağlık görevlilerine teslim edilen işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.