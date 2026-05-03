Adıyaman’da madde bağımlısı ayakta durmakta güçlük çekerken görüldü

Merkez ilçesinde madde etkisinde kalan bir şahıs, sokak ortasında yalpalayarak sağa sola yürümeye çalışırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Adıyaman Merkez Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde kullandığı maddenin etkisinde kalan bir şahıs, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Şahıs, caddede ilerleyen araçların arasından bir sağa bir sola giderek yürümeye çalıştı.

AYAKTA ZOR DURDU

Şahsın, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

SON ZAMANLARDA SIKLIKLA YAŞANIYOR

Şahıs gecenin karanlığında gözlerden kaybolurken vatandaşlar, bu tür durumların son zamanlarda sıklıkla yaşandığını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)