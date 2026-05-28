Adıyaman’da otomobil takla attı: Anne ve 3 yaşındaki çocuk yaralandı
Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çatalağaç Köyü yakınlarında, Pınar Uyanık (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolda takla attı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Pınar Uyanık ile araçta bulunan 3 yaşındaki Göktuğ Karagöz yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)